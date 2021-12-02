В Ленобласти обновили коронавирусные ограничения. Вот что изменится в регионе со 2 декабря

Власти Ленобласти внесли изменения в постановление №573 от 13 августа 2020 года о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Так, со 2 декабря фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани, бассейны и кинотеатры, у кого есть паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать от посетителей QR-коды. Однако теперь придется предварительно записываться на тренировки в спортивные центры.

В регионе разрешили проводить мероприятия при наличии у участников «антикоронавирусных» документов. Но если на мероприятие соберется больше 50 человек, то в таком случае потребуется дополнительное согласование Роспотребнадзора.

Ночным клубам и дискотекам разрешили работать с 6.00 до 23.00, а посетители должны предъявлять QR-код или ПЦР-тест.

Помимо этого, со 2 декабря паспорта коллективного иммунитета для медиков, школ и учреждений соцзащиты будут выдавать, если 95% сотрудников прошли полную вакцинацию или переболели коронавирусом за последние полгода.