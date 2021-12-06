В Петербурге на неделе будут разводить мосты. Делимся расписанием

В Петербурге закончилась навигация судов, однако на этой неделе продолжат разводить мосты. «Мостотрест» проверит работоспособность конструкций.
Работы будут проводиться с 6 по 10 декабря на семи мостах. В ночь с 6 на 7 декабря разведут:
- мост Александра Невского с 02:20 до 05:10,
- Дворцовый мост с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55,
- Тучков мост с 02:00 до 04:55;
в ночь с 7 на 8 декабря
- Володарский мост с 02:00 до 05:45,
- Большеохтинский мост с 02:00 до 05:00,
- Литейный мост с 01:40 до 04:45,
- Тучков мост с 02:00 до 04:55;
в ночь с 8 на 9 декабря
- мост Александра Невского с 02:20 до 05:10,
- Литейный мост с 01:40 до 04:45,
- Благовещенский мост с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00;
в ночь с 9 на 10 декабря
- Большеохтинский мост с 02:00 до 05:00.
В компании отметили, что разводка мостов будет проходить в эти временные промежутки, но необязательно точно в указанное время.
Напомним, 30 ноября в Петербурге окончательно завершился сезон навигации по рекам и каналам. В этот день развели четыре моста — Литейный, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский. «Мостотрест» подвел итоги — рассказываем главное о водной навигации-2021.
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