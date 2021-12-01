Навигация на Неве и Малой Неве стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. На рукавах Невы мосты разводились с 20 апреля по 15 ноября. За это время «Мостотрест» провел 2 177 разводок петербургских мостов, 62 из которых — технологические. Количество проведенных по Неве судов — 2 952.

Больше всего разводок мостов было произведено в июле — 336. Это также связано с празднованием Дня Военно-Морского флота, когда для подготовки парада на Неве некоторые мосты разводились днем. В подготовке и проведении праздника были задействованы Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

Самыми часто разводимыми мостами стали Дворцовый и Благовещенский. Первый поднимал пролеты 412 раз, второй — 415. В тройке лидеров и Володарский мост. На его счету 390 разводки. Как объяснил директор «Мостотреста» Андрей Кочин, это связано с тем, что все три моста являются первыми или последними — в зависимости от направления движения — в черте города для большинства кораблей, следующих в Ладожское озеро или Финский залив.