30 ноября в Петербурге окончательно завершился сезон навигации по рекам и каналам. Минувшей ночью в последний раз в этом году развели четыре моста — Литейный, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский. «Мостотрест» подвел итоги — рассказываем главное о водной навигации-2021.
Навигация на Неве и Малой Неве стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. На рукавах Невы мосты разводились с 20 апреля по 15 ноября. За это время «Мостотрест» провел 2 177 разводок петербургских мостов, 62 из которых — технологические. Количество проведенных по Неве судов — 2 952.
Больше всего разводок мостов было произведено в июле — 336. Это также связано с празднованием Дня Военно-Морского флота, когда для подготовки парада на Неве некоторые мосты разводились днем. В подготовке и проведении праздника были задействованы Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.
Самыми часто разводимыми мостами стали Дворцовый и Благовещенский. Первый поднимал пролеты 412 раз, второй — 415. В тройке лидеров и Володарский мост. На его счету 390 разводки. Как объяснил директор «Мостотреста» Андрей Кочин, это связано с тем, что все три моста являются первыми или последними — в зависимости от направления движения — в черте города для большинства кораблей, следующих в Ладожское озеро или Финский залив.
Ремонтные работы в период сезона навигации-2021 выполнены на 20 сооружениях. Произведена замена асфальтобетонного покрытия на Литейном, Кантемировском и Могилевском мостах, 2-м Садовом мосту через реку Мойку, Лисьеносовском, Ушаковском, Планерном, Карлинском и Приморском путепроводах, Транспортном тоннеле у Гренадерского моста, а также Пикаловом мосту через канал Грибоедова. Проведен ремонт участков Пироговской и Петроградской набережной.
Среди завершенных объектов капитального ремонта — набережная канала Грибоедова от дома №131 до Могилевского моста (правый берег) и набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улицы (левый берег). Продолжается капитальный ремонт 1-го Елагина моста через Старую Невку и набережную реки Мойки выше Большого Конюшенного моста (левый берег).
Помимо капитального и текущего ремонтов, за этот год проведена и до сих пор ведется работа в рамках содержания дорожных объектов. В ходе постоянного и периодического наблюдения специалистами осмотрено 240 000 000 квадратных метров, в том числе 166 километров набережных. Восстановлено около 1 тысячи квадратных метров гранитной облицовки, 7 400 квадратных метров дорожного покрытия, заменено 2 500 ламп освещения, окрашено 22 000 металлических и 32 000 квадратных метров метров железобетонных конструкций. Помыто 1 500 000 квадратных метров конструкций.
В межнавигационный период на всех разводных мостах будут проведены работы по техническому обслуживанию — настройке электрического, механического, гидравлического оборудования, систем сигнализации, видеообзора, подсветки.
На некоторых мостах будут проведены дополнительные работы. Так, на Володарском мосту выполнят консервацию опорных частей и очистку водоотводных лотков. В консервации опорных частей нуждаются также Литейный, Благовещенский и Дворцовый мосты. На Литейном и Дворцовом мостах проведут комплексную диагностику оборудования разводного пролета, на Благовещенском — очистку водоотводных лотков. Большеохтинский мост ждет ремонт конструкций деформационных швов, ремонт и ревизия пролетных замков. Аналогичные работы проведут и на мосту Александра Невского. На Тучковом мосту запланированы ревизия пролетных замков и очистка водоотводных желобов.
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