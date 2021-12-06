«Большую часть сегодняшнего дня Северная столица будет ощущать влияние относительно малооблачного и преимущественно сухого, скандинавского антициклона, и только ближе к вечеру уплотнением облачности и небольшим снегом проявит себя приближающийся с юга атмосферный фронт», — рассказал о погоде на сегодня, 6 декабря, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе -16...-18 градусов, по области -15…-20 — это на 16-17 градусов ниже климатической нормы. Ветер ожидается восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 7 декабря, временами будет идти небольшой снег. Ветер ожидается северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -16…-18 градусов, в окрестностях местами до -20, днем -10…-12. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем меняться мало.

В среду, 8 декабря, в Петербурге местами пройдет небольшой снег, ветер ожидается северный, северо-западный — от слабого до умеренного. В ночное время суток -12…-14 градусов, днем -9…-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.