Россиян начнут штрафовать за обшивку и остекление балкона

Согласно приказу Минстроя «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», который вступит в силу 1 марта 2022 года, обшивать или остеклять балкон будет запрещено нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договорам социального найма, специализированного жилого найма и найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Провести работы смогут только собственники жилья — и после получения специального разрешения на перепланировку балкона. Кроме того, чтобы убедится, что возможность изменений предполагается проектом строительства дома, следует обратиться в архитектурную инспекцию.

Облегчить задачу можно, обратившись к соседям с вопросом, имеется ли у них подобное разрешение. В случае его наличия собственник жилья может воспользоваться уже действующим проектом. К нему необходимо будет приложить специально составленный документ, в котором указываются ряд характеристик — цвет, размер, вес и используемые материалы — а также справку от управляющей компании, в которой подтверждается соответствие остекления балкона общей архитектурной концепции.

В случае, если соседи не располагают разрешением, придется самостоятельно направить заявку на рассмотрение проекта и его согласование в архитектурном управлении.

Напомним, в марте 2021 года в Петербурге приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях», согласно которым горожан освободили от ответственности за остекление балконов. Теперь очистить фасады зданий от выпирающих площадок, даже самых нелепых, будет нельзя.