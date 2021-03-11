Согласно принятым поправкам, петербуржцев не будут штрафовать за самовольное изменение облика фасада здания — но только тех, кто застеклил балконы и лоджии без согласования до 1 января 2021 года. Законопроект был принят депутатами ЗакСа единогласно — 36 поддержали, никто не воздержался или выступит против.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, управляющие компании через суд заставляют петербуржцев демонтировать остекление лоджий и балконов, выполненное до 2020 года как не соответствующее требованиям правил благоустройства. При этом зачастую балконы были застеклены задолго до вступления правил в силу, а в некоторых случаях и вовсе выполнено по инициативе предыдущего собственника или нанимателя жилого помещения.

«Исполнение соответствующих решений суда влечет для граждан значительные финансовые потери, не говоря уже о необходимости менять привычный уклад в квартире. Изменение в нормативном правовом документе, регулирующем отношения в сфере благоустройства, позволит исключить внутренние противоречия и неоднозначное толкование действующего законодательства, конкуренцию его норм, а также обеспечит более надежную защиту интересов граждан», — говорится в документе.