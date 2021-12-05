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В Петербурге открылось пространство «Такие же» — центр для пожилых людей с бесплатными лекциями и курсами

В эти выходные на Васильевском острове открылся центр для пожилых людей «Такие же», где пожилые люди в ближайшее время смогут бесплатно обучаться компьютерной грамотности и защите от мошенничества, а также получать новые профессии. Об этом сообщили «Собака.ru» создатели проекта.

Пенсионеры смогут пройти курсы флористики, монтажа видео, шитья, создания предметов декора, украшений и игрушек, бариста и помощника повара. В пространстве также планируют организовывать вечера с танцами, чаем и быстрыми свиданиями, а еще можно будет увидеть изделия подопечных. Уже в это воскресенье все желающие могут прийти в центр с 13:00 до 19:00, попробовать торты и узнать больше интересного о проекте.

Как ранее рассказали нашему изданию, основная цель проекта — создать дополнительные рабочие места для людей пожилого возраста, предоставить им возможность общаться друг с другом. «Это будет среда, где пенсионеры не будут чувствовать себя одинокими и ненужными, куда они могут прийти, попить чай и обучиться чему-то новому», — поделилась с «Собака.ru» организатор проекта Даная Немцова.

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