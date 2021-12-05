В Петербурге открылось пространство «Такие же» — центр для пожилых людей с бесплатными лекциями и курсами

Пенсионеры смогут пройти курсы флористики, монтажа видео, шитья, создания предметов декора, украшений и игрушек, бариста и помощника повара. В пространстве также планируют организовывать вечера с танцами, чаем и быстрыми свиданиями, а еще можно будет увидеть изделия подопечных. Уже в это воскресенье все желающие могут прийти в центр с 13:00 до 19:00, попробовать торты и узнать больше интересного о проекте.