Как «История одного проекта» открывает центр для пожилых людей «Такие же» — с бесплатными курсами, лекциями и свиданиями

На Васильевском острове откроется центр, где пожилые люди смогут не только общаться, но и бесплатно проходить обучение по разным направлениям: от видеомонтажа до флористики. «Собака.ru» поговорила с одним из организаторов проекта Данаей Немцовой о том, как будет все устроено, как смогут зарабатывать пожилые люди и почему в нашей стране считается, что на пенсии жизнь заканчивается.
Как возникла идея?
В начале года мы решили взять интервью у большей части наших подопечных — у людей пожилого возраста. Во время него спросили, как меняется жизнь после выхода на пенсию. Почти все делились тем, что остаются такие же потребности и желания, как и в молодости, но на это нет сил и возможностей, а также упоминали о том, что в городе недостаточно мероприятий, куда бы можно было прийти и пообщаться друг с другом. Старость — это то, что происходит со всеми. Услышав конкретные проблемы, мы задумались о создании проекта «Такие же». Финансово, информационно и морально поддержал нас «Севкабель Порт».
В чем суть проекта?
Основная цель — создать дополнительные рабочие места для людей пожилого возраста, предоставить им возможность общаться друг с другом. Это будет среда, где пенсионеры не будут чувствовать себя одинокими и ненужными, куда они могут прийти, попить чай и обучиться чему-то новому. Старость — это такая же молодость, только сил и ресурсов меньше.
Как он будет функционировать?
Пенсионеры смогут прийти и обучиться бесплатно чему-то новому, выбрав курс по желанию. Среди первичных программ — флористика, монтаж видео, шитье, создание предметов декора, украшений и игрушек, бариста и помощник повара. В целом планируем набрать на месячное обучение всего 50 человек без отбора. Каждый курс будет длиться месяц. Занятия будут проходить в первой половине дня. Если поток будет большой, тогда разделим людей на две группы в каждом направлении. Тематика будет обновляться и корректироваться после запуска проекта. Для всех также будут доступны лекции по финансовой грамотности, защите от мошенничества и другим темам. А еще для пожилых людей будем устраивать вечера знакомств.
В центр смогут приходить пенсионеры, у которых есть уже свое хобби (например, они вяжут коврики) и продвигать товар на нашей площадке — мы создадим для этого специальную страницу в Instagram. По желанию будем помогать регистрировать самозанятость. Кроме того, будем устраивать их в наши или проекты партнеров. В скором времени планируем открыть кофейню, куда будем также интегрировать людей пожилого возраста. Они смогут работать по 4 часа в день и получать оплату как за полную смену. А в отдельные дни пенсионерам будем выдавать продуктовые наборы.
На каком этапе сейчас инициатива?
Идет ремонт помещений на Кожевенной, 34 и сбор средств на нашем сайте. Офис проекта будет состоять из трех комнат: в одной разместятся 8 швейных машинок, в другой — 8 компьютерных столов, где будут проходить уроки по видеомонтажу и финансовой грамотности, а также сделаем место для лекций и кухонную зону, где люди смогут учиться работать с кофемашиной, заниматься кейтерингом. Проект запустится в середине декабря.
Почему у нас популярен стереотип, что жизнь в старости заканчивается?
Это присуще России и странам СНГ. Во многих других странах жизнь на пенсии часто только начинается: пожилые люди активно путешествуют, открывают бизнес, осваивают новые хобби. Такая ситуация складывается, потому что размер пенсионных выплат в каждом государстве разный. И получается, что в нашей стране человеку со среднестатистической зарплатой после наступления пенсионного возраста нужно продолжать работать, чтобы жизнь осталась на том же уровне.
Что с этим делать?
Поддерживать близких людей пенсионного возраста и их хобби, любить. Важно снимать стигму с темы старости в обществе — больше говорить об активных и любящих жизнь, работающих пенсионерах. Было бы здорово, если бы старость ассоциировалась с мудростью и накопленным жизненным опытом, а не болезнями и безденежьем.
Фото: @chillyxvids
Помочь проекту можно здесь.
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