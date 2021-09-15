Как «История одного проекта» открывает центр для пожилых людей «Такие же» — с бесплатными курсами, лекциями и свиданиями

Как он будет функционировать?

Пенсионеры смогут прийти и обучиться бесплатно чему-то новому, выбрав курс по желанию. Среди первичных программ — флористика, монтаж видео, шитье, создание предметов декора, украшений и игрушек, бариста и помощник повара. В целом планируем набрать на месячное обучение всего 50 человек без отбора. Каждый курс будет длиться месяц. Занятия будут проходить в первой половине дня. Если поток будет большой, тогда разделим людей на две группы в каждом направлении. Тематика будет обновляться и корректироваться после запуска проекта. Для всех также будут доступны лекции по финансовой грамотности, защите от мошенничества и другим темам. А еще для пожилых людей будем устраивать вечера знакомств.

В центр смогут приходить пенсионеры, у которых есть уже свое хобби (например, они вяжут коврики) и продвигать товар на нашей площадке — мы создадим для этого специальную страницу в Instagram. По желанию будем помогать регистрировать самозанятость. Кроме того, будем устраивать их в наши или проекты партнеров. В скором времени планируем открыть кофейню, куда будем также интегрировать людей пожилого возраста. Они смогут работать по 4 часа в день и получать оплату как за полную смену. А в отдельные дни пенсионерам будем выдавать продуктовые наборы.