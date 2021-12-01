В первую очередь необходимо определиться с лесничеством, на территории которого планируется заготовка — полный список мест можно найти по ссылке. Ель для новогодних праздников в лесах можно приобрести по нулевой ставке — то есть безвозмездно — с 1 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.

После выбора лесничества необходимо уточнить дни и часы, а также адрес, по которому будет проходить оформление договоров купли-продажи. На одного человека положено не более одного дерева высотой до 3 метров. Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке необходимо иметь при себе договор купли-продажи.

Предварительно, до того как обратиться в лесничество для оформления договоров, необходимо заполнить два экземпляра бланка договора купли-продажи — вписать в них ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, конкретную дату заголовки и реквизиты покупателя. Ссылку для скачивания бланка можно найти здесь.

Также возможно получение бланка договоров купли-продажи и образца для заполнения путем обращения в лесничество через электронную почту. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона лесничества, по которому можно будет получить всю необходимую информацию и консультацию.

Напомним, ранее стало известно, когда в Петербурге откроются елочные базары. Работать продавцы елок будут вплоть до 31 декабря.