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Лесничества Ленобласти открылись для приобретения новогодних елей. Вот где дерево можно взять бесплатно

Лесничества Ленинградской области открылись для приобретения новогодних елей. Деревья можно взять бесплатно с 1 декабря по 10 января — и вот что для этого нужно. 

Shutterstock.com

В первую очередь необходимо определиться с лесничеством, на территории которого планируется заготовка — полный список мест можно найти по ссылке. Ель для новогодних праздников в лесах можно приобрести по нулевой ставке — то есть безвозмездно — с 1 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.

После выбора лесничества необходимо уточнить дни и часы, а также адрес, по которому будет проходить оформление договоров купли-продажи. На одного человека положено не более одного дерева высотой до 3 метров. Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке необходимо иметь при себе договор купли-продажи.

Предварительно, до того как обратиться в лесничество для оформления договоров, необходимо заполнить два экземпляра бланка договора купли-продажи — вписать в них ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, конкретную дату заголовки и реквизиты покупателя. Ссылку для скачивания бланка можно найти здесь.

Также возможно получение бланка договоров купли-продажи и образца для заполнения путем обращения в лесничество через электронную почту. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона лесничества, по которому можно будет получить всю необходимую информацию и консультацию.

Напомним, ранее стало известно, когда в Петербурге откроются елочные базары. Работать продавцы елок будут вплоть до 31 декабря.

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