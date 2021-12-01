Из-за снегопадов в Петербурге на 215% увеличился спрос на дворников

Как выяснили аналитики hh.ru, за последнюю неделю ноября, когда в городе кратно усилились осадки, спрос на дворников вырос на 215% по сравнению с началом месяца — почти 400 вакансий только за последнюю неделю. Как отмечают специалисты, «взрывной спрос на дворников в конце ноября — исключительно из-за погоды».

Также аналитики фиксируют более высокий спрос на дворников по сравнению с 2020 годом. Так, по сравнению с ноябрем прошлого года число вакансий в текущем выросло на 71%. В этом случае годовой рост связывают с системными факторами — прежде всего с оттоком мигрантов из ближнего зарубежья.

Напомним, ранее стало известно, что к уборке улиц Петербурга во время снегопадов будут привлекать горожан. По задумке, любой желающий сможет помочь убрать улицы, но еще и заработать. Вице-губернатор Анатолий Повелий считает, что за день можно заработать около тысячи рублей.

Однако для того, чтобы заработать такую сумму, петербуржцу придется убирать снег более шести часов подряд. Идею «дворник-шеринга» в Петербурге уже высмеял телеведущий Иван Ургант: «Означает ли это, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?» — задался вопросом он и даже исполнил рекламный джингл инициативы.