Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
«Романов создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря. <...> Романов обвиняется в склонении к самоубийству, преступление совершено при следующих обстоятельствах», — заявил судья пред вынесением приговора. «Признать Романова виновным и путем частичного сложения наказаний назначить ему 3 года и 6 месяцев колонии общего режима», — гласит сам приговор.
Как сообщил адвокат Павел Бабиков, защита обжалует приговор бывшему схиигумену. «Суд вынес нашему подзащитному обвинительный приговор, несмотря на убедительные доводы в пользу его невиновности. Мы будем обжаловать этот приговор в апелляционной инстанции», — заявил он.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», а россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы». После этого церковный суд лишил Сергия сана, однако он продолжил проводить богослужения и выступать публично — вопреки запретам. В сентябре 2020 года его отлучили от церкви.
Бывшего схиигумена Сергия задержали в декабре 2020 года в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. СК возбудил уголовные дела об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. У Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
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