«Романов создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря. <...> Романов обвиняется в склонении к самоубийству, преступление совершено при следующих обстоятельствах», — заявил судья пред вынесением приговора. «Признать Романова виновным и путем частичного сложения наказаний назначить ему 3 года и 6 месяцев колонии общего режима», — гласит сам приговор.

Как сообщил адвокат Павел Бабиков, защита обжалует приговор бывшему схиигумену. «Суд вынес нашему подзащитному обвинительный приговор, несмотря на убедительные доводы в пользу его невиновности. Мы будем обжаловать этот приговор в апелляционной инстанции», — заявил он.