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Десять баров со штрафами, один — опечатали: Смольный проверил точки общепита на соблюдение COVID-ограничений

В Петербурге прошел очередной рейд по точкам общепита, в которых проверяли соблюдение коронавирусных ограничений. Об итогах проверки рассказали в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом.

Комитет по контролю за имуществом

Во время дневного рейда проверили 130 организаций, в шести нашли нарушения: у кого-то отсутствовал QR-код в заведении, у кого-то сотрудники ходили без масок. Проверка в вечернее время показала, что в 10 из 30 проверенных организаций нашли нарушения. В итоге в отношении владельцев баров и ресторанов возбудили административные дела, после рассмотрения которых им назначат штраф.

В «Фонтанке» пишут, что один бар и вовсе опечатали. Им оказалось заведение на Рубинштейна под названием Commode, в котором в прошлом году прошел жесткий рейд.

Напомним, в Петербурге продолжают проводить проверки по соблюдению требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг. За неделю проверили 143 заведения, а нарушения нашли в 11 организациях.

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