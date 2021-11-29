Десять баров со штрафами, один — опечатали: Смольный проверил точки общепита на соблюдение COVID-ограничений

Во время дневного рейда проверили 130 организаций, в шести нашли нарушения: у кого-то отсутствовал QR-код в заведении, у кого-то сотрудники ходили без масок. Проверка в вечернее время показала, что в 10 из 30 проверенных организаций нашли нарушения. В итоге в отношении владельцев баров и ресторанов возбудили административные дела, после рассмотрения которых им назначат штраф.

В «Фонтанке» пишут, что один бар и вовсе опечатали. Им оказалось заведение на Рубинштейна под названием Commode, в котором в прошлом году прошел жесткий рейд.

Напомним, в Петербурге продолжают проводить проверки по соблюдению требований эпидемической безопасности и ограничений в общепите, торговле и сфере услуг. За неделю проверили 143 заведения, а нарушения нашли в 11 организациях.