Караоке опечатали, магазины оштрафовали: в Петербурге проходят проверки соблюдения коронавирусных мер

В дневное время рейды проводились на проспектах Просвещения, Большевиков, Королева, Елизарова, на Невском, Лиговском, Загородном, Гражданском и Владимирском проспектах, на Парашютной, Гороховой, Благодатной улицах, Балканской площади, на улице Маршала Говорова, бульваре Новаторов.

По этим адресам проверили 120 объектов — 87 магазинов, 15 кафе и ресторанов, 18 предприятий по предоставлению услуг. В 9 организациях нашли нарушения — отсутствовал QR-код, журналы термометрии и дезинфекции, а у работников заведений не было масок.

Вечерние и ночные рейды проводились в Адмиралтейском и Центральном районах. Рейды прошли в 23 барах и караоке-клубе. Три из них продолжали работать после 23 часов. В двух заведениях — на 6-й Советской улице и на Малой Морской — несмотря на запрет, продолжали делать кальяны. В баре на Садовой персонал работал без масок, не было разметки, журналов термометрии и дезинфекции. Все нарушители получили штрафы, а караоке-клуб и вовсе приостановил работу, а помещение опечатали.

Напомним, в Петербурге опечатали шесть ресторанов и баров за работу во время локдауна. Рейды проводили сотрудники комитетов по контролю за имуществом и по промышленной политике, а также представители Роспотребнадзора и Следственного комитета.

Также в ночь на 31 октября в центре Петербурга прошел рейд под руководством первого заместителя главы администрации Виталия Андросова. В результате проверки были выявлены нарушения в четырех барах, передает пресс-служба районной администрации.

Помимо этого в первую ночь локдауна в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с представителями Роспотребнадзора опечатали и закрыли шесть заведений, которые продолжали работать, несмотря на ограничения в городе.