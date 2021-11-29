Куда звонить по поводу уборки снега в Петербурге? Публикуем номера

Комитет по благоустройству отвечает за уборку автомобильных дорог регионального значения Санкт-Петербурга. Это проезжая часть и тротуары улиц, проспектов, бульваров, переулков, площадей. Уборка внутриквартальных и придомовых территорий не относится к ведению комитета. Задать вопрос об уборке этих территорий можно круглосуточной дежурной службе комитета: 314-60-13.

Также можно обратиться в дорожные специализированные предприятия:

СПб ГУДП «Центр» — Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Фрунзенский, Центральный и Невский (левый берег) районы: 775-03-60.

СПб ГУДП «Путь» — Кировский и Красносельский районы: 400-07-06.

СПб ГУДСП «Курортное» — Курортный и Кронштадтский районы: 432-60-94.

СПб ГУДСП «Петродворцовое» — Петродворцовый район: 607-46-54.

ОАО «Коломяжское» — Выборгский и Приморский районы: 430-23-11.

АО «Автодор» — Колпинский и Пушкинский районы: 994-39-44.

АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» — Красногвардейский и Невский (правый берег) районы: 8-921-907-61-38.

ООО «СП «Северное» — Калининский район: 244-75-00.