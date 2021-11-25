Почему при Петре I в Петербурге был лютый мороз, а сейчас — еврозима? А где снег, ау !? Он правда через 10 лет станет редкостью?

Как изменилась зима в Петербурге?

Еще в начале XVIII века зимой Нева и различные водотоки ее дельты использовались, как зимники, для перевозки грузов и пассажиров. На льду устанавливали корчмы и остановки для ямщиков, разводили костры — создавали полноценное уличное пространство (как оно выглядело, можно посмотреть в музее-макете «Петровская Акватория»). Вот такие были суровые зимы. Но наименьшая температура наблюдалась в Петербурге в конце XIX века — минус 36 °C. Во второй половине XVIII — XIX веков климатические нормы средних месячных температур наиболее холодных месяцев — января и февраля — достигали минус 8–10 °C. Так, низкие температуры зимой сохранялись в городе до начала XX века. Исключением стала аномально низкая температура приземного воздуха, наблюдавшаяся в марте 1942-го года (в зимний период первого года блокады Ленинграда).

С первой половины XVIII века до настоящего времени среднемесячные температуры приземного воздуха в зимний период потеплели примерно на 4 °C. Раньше холодный период начинался с ноября, но сейчас его средняя температура стала положительной. Поэтому зима у нас теперь длится с декабря по март. Кроме того, последние десятилетия в городе являются самыми влажными: с конца XIX века годовое количество осадков увеличилось примерно на 100 мм.