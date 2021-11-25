Почему при Петре I в Петербурге был лютый мороз, а сейчас — еврозима? А где снег, ау !? Он правда через 10 лет станет редкостью?

Как поменялась зима со времен Петра I и каких климатических сюрпризов нам стоит ожидать в ближайшие десятилетия? «Собака.ru» узнала у доцента кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доктора географических наук Артема Павловского, нужно ли готовиться к аномалиям и может ли исчезнуть снежный покров в городе.
Как изменилась зима в Петербурге?
Еще в начале XVIII века зимой Нева и различные водотоки ее дельты использовались, как зимники, для перевозки грузов и пассажиров. На льду устанавливали корчмы и остановки для ямщиков, разводили костры — создавали полноценное уличное пространство (как оно выглядело, можно посмотреть в музее-макете «Петровская Акватория»). Вот такие были суровые зимы. Но наименьшая температура наблюдалась в Петербурге в конце XIX века — минус 36 °C. Во второй половине XVIII — XIX веков климатические нормы средних месячных температур наиболее холодных месяцев — января и февраля — достигали минус 8–10 °C. Так, низкие температуры зимой сохранялись в городе до начала XX века. Исключением стала аномально низкая температура приземного воздуха, наблюдавшаяся в марте 1942-го года (в зимний период первого года блокады Ленинграда).
С первой половины XVIII века до настоящего времени среднемесячные температуры приземного воздуха в зимний период потеплели примерно на 4 °C. Раньше холодный период начинался с ноября, но сейчас его средняя температура стала положительной. Поэтому зима у нас теперь длится с декабря по март. Кроме того, последние десятилетия в городе являются самыми влажными: с конца XIX века годовое количество осадков увеличилось примерно на 100 мм.
Какой она будет в этом году?
Будет ли зима суровой или теплой — сказать пока сложно, поскольку это зависит от конкретной синоптической ситуации в регионе Северной Европы. Скорее всего, значительных потрясений не будет, но с учетом общих климатических тенденций стоит ожидать нестабильную зиму с большим количеством оттепелей, обильными снегопадами и значительными суточными амплитудами температуры приземного воздуха, что в целом является характерным для климата места расположения города.
Что нас ждет в следующие десятилетия?
При сохранении существующих тенденций глобального потепления во второй половине XXI века тип климата Петербурга может смениться с бореального на океанический, основным отличием которого является отсутствие условий для залегания устойчивого снежного покрова — снег станет для города кратковременным явлением.
Самое опасное климатическое изменение, которое ждет Петербург, — повышение среднего уровня моря. В настоящее время он растет со скоростью 4 мм в год, но есть прогностические оценки — уровень может значительно увеличиться в ближайшие десятилетия. Количество нагонных наводнений у нас в последние 30 лет является максимальным за всю историю наблюдений. При этом сместился максимум их сезонной повторяемости с осенних месяцев на зимние. К концу XXI века средний уровень моря может подняться примерно на метр по сравнению с концом XX века. Это может привести к затоплению и подтоплению городских территорий. Кроме того, согласно прогнозам, увеличится частота опасных гидрометеорологических явлений: «волн жары», интенсивных ливневых осадков, штормов.
Что делать?
Перед всеми сейчас стоит первоочередная задача — максимально снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Каждый человек может начать с малого — сортировать мусор, уменьшать количество покупаемых товаров, обращать внимание на углеродный след вещей.
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