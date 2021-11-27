18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Метель и порывистый ветер: в воскресенье в Петербурге резко ухудшится погода

Неделя в Петербурге завершится метелью и порывистым ветром. О резком ухудшении погодных условий рассказали синоптики.

Shutterstock

Согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Петербурге выпадет умеренный снег, местами ожидается метель. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим спасатели предупреждают о сложной обстановке на дорогах и просят водителей по возможности не садиться за руль в этот день или соблюдать осторожность в случае поездки. 

Ранее мы писали о том, что синоптики прогнозируют «старт зимы» в Петербурге. Уже сегодня местами обещали небольшой снег, а также температурные показатели ниже нормы.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: