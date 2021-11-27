Метель и порывистый ветер: в воскресенье в Петербурге резко ухудшится погода

Согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Петербурге выпадет умеренный снег, местами ожидается метель. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим спасатели предупреждают о сложной обстановке на дорогах и просят водителей по возможности не садиться за руль в этот день или соблюдать осторожность в случае поездки.