Метель и порывистый ветер: в воскресенье в Петербурге резко ухудшится погода

Неделя в Петербурге завершится метелью и порывистым ветром. О резком ухудшении погодных условий рассказали синоптики.
Согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Петербурге выпадет умеренный снег, местами ожидается метель. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим спасатели предупреждают о сложной обстановке на дорогах и просят водителей по возможности не садиться за руль в этот день или соблюдать осторожность в случае поездки.
Ранее мы писали о том, что синоптики прогнозируют «старт зимы» в Петербурге. Уже сегодня местами обещали небольшой снег, а также температурные показатели ниже нормы.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.