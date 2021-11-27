Синоптики прогнозируют «старт зимы» в Петербурге

Согласно его прогнозу, на погоду в Петербурге будет влиять северная периферия циклона, которая выходит своим центром на Белоруссию. «В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погоде, в Северной столице без существенных осадков, а по югу области пройдёт небольшой снег», — поделился он.

Температура воздуха в городе опустится до -3. Такие показатели ниже климатической нормы, добавил Леус. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.