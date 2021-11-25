В Петербург приедет поезд Деда Мороза. Рассказываем, когда его ждать

Путешествие Деда Мороза по стране начнется 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день главный новогодний волшебник проедет более 13 тысяч километров и посетит 36 городов. В том числе Вологду, Ярославль, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Самару, Саратов, Волгоград и другие. Закончится поездка волшебника в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

В состав поезда Деда Мороза включены ретро-локомотив и девять празднично-оформленных вагонов: салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические для персонала. На каждой станции на маршруте поезд будет находиться целый день.

Как рассказал заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, все желающие смогут встретить состав и сфотографироваться.

«А тем, кто приобретет билеты, посчастливится побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом», — отметил Пегов.

Напомним, темой Рождественской ярмарки в Петербурге станет сказка «Щелкунчик». В этом году на Манежной площади появится фотозона в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками, механизированные мышиные головы, а сама площадь превратится в Волшебный город.