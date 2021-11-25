Как добиться установки новых мусорных урн в Петербурге? Вот инструкция от мундепа

«Давайте попробуем поговорить с городскими властями и попросить их поставить уличные урны там, где они нам действительно нужны. Возможно, городские власти на самом деле и не в курсе, что урн в городе мало, а мы, жители, испытываем дискомфорт, прогуливаясь по городу с фантиком, пустой бутылкой, окурком и другим мусором в руке, не зная, куда его выкинуть», — отметил Киселев.

Что нужно для того, чтобы подать запрос на установку урны:

Зайти в электронную приемную на сайте Администрации Петербурга. Зарегистрироваться или войти в систему, если аккаунт уже создан. Нажать кнопку «Отправить обращение». В поле «адресат» написать «Администрация Губернатора Санкт-Петербурга». Поле «должностное лицо» можно пропустить. Выбрать вид обращения «предложение». В самом предложении можно вставить скопированный текст, составленный Киселевым. После этого необходимо вписать адреса, где именно должны появиться урны. Сверить данные и текст обращения, нажать кнопку «Отправить обращение».

«Через какое-то время администрация губернатора направит вам письмо, в котором будет указан комитет, который будет рассматривать ваше обращение. Да, за разные участки у нас отвечают разные комитеты. Вместе мы сможем сделать наш город лучше!» — резюмировал мундеп.