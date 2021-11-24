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В парке «Сосновка» обновят шахматный павильон с обогревателями

В Смольном пообещали к 1 ноября 2022 года установить обновленный павильон для игр в шахматы и шашки в парке «Сосновка». Его утеплят, чтобы все желающие могли играть в интеллектуальные игры круглый год.

Shutterstock.com

На сайте администрации города сказано, что в обновленном павильоне сделают хорошее освещение, а также установить газовые обогреватели, чтобы играть там можно было круглый год.

Как рассказал гроссмейстер Николай Негра, в Сосновке уже работает шахматный павильон, туда еженедельно приходят около 300 человек, но он требует полного обновления. С такой просьбой шахматист обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову.

Администрация Санкт-Петербурга
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