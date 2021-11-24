На проспекте Луначарского полностью сгорел автобус. Внутри находились пассажиры

Сообщение о пожаре поступило в 09:51. Социальный автобус, курсирующий по маршруту №139, загорелся возле дома №108, корпус 1, на проспекте Луначарского в Калининском районе. Как отметили в МЧС, в автобусе марки «МАЗ» «сгорели сгораемые части». В 10:07 открытое горение было ликвидировано, сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушили 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ситуацию под личный контроль взял глава Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков. Он отметил, что водитель «Третьего парка» сработал по инструкции — благодаря этому никто из пассажиров не пострадал.

Также Поляков заявил, что произошедшее подтверждает необходимость обновления подвижного состава, и напомнили, что в рамках новой модели транспортного обслуживания, которая стартует в апреле 2022 года, на маршруты будут выходить абсолютно новые автобусы. Только у «Третьего парка» таких автобусов 139, они работают в Курортном, Кронштадтском, Приморском и Красногвардейском районах.