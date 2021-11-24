Как привиться от коронавируса тем, кто купил поддельный сертификат о вакцинации? Рассказали врачи

По словам врача-инфекциониста Ильи Акинфиева, человеку, купившему поддельный QR-код, придется признаться в приобретении подделки, чтобы вакцинироваться по-настоящему. Все дело в том, что в базе данных уже записан факт получения прививки — поэтому повторную система ранее, чем через полгода, не пропустит.

«Если человек в больнице не скажет, что купил поддельный QR-код, и попробует вакцинироваться с посылом, что хочет поставить еще прививку, то сделать инъекцию не получится, так как система ее не пропустит. Это единая база и врач видит, что человек уже поставил прививку. Для повторной вакцинации необходимо выждать шесть месяцев. Если же человек скажет, что купил сертификат, то ему нужно будет написать заявление на имя главного врача больницы. Будет удалена запись о прививке и вакцинация станет возможна», — объяснил URA.RU инфекционист.

Еще один вариант — привиться в частной клинике. «Человек, который купил поддельный QR-код, сможет поставить вакцину от COVID-19 в частной клинике. Но при этом он продолжит пользоваться своим купленным кодом, пока его действие не кончиться. Все надо делать вовремя и официально», — отметил вирусолог Николай Малышев.