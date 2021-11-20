На Лиговском проспекте водитель вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии пострадали пять человек

ДТП с автомобилями Volvo и Mazda случилось около 7:45 на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. По информации администрации Центрального района, всего пострадали пять человек. Четверых доставили в стационары, из них трое, а именно женщина 50 лет, мужчина 62 лет и пассажирка Mazda 35 лет находятся в состоянии средней степени тяжести, а 20-летний пешеход — в тяжелом состоянии. По факту аварии полиция начала проверку.