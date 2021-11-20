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На Лиговском проспекте водитель вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии пострадали пять человек

В эту субботу, 20 ноября, в центре Петербурга произошла серьезная авария, в результате которой пострадали пять человек. Как пишет РБК со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу, на Лиговском проспекте столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Об инциденте также сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП».

ДТП с автомобилями Volvo и Mazda случилось около 7:45 на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. По информации администрации Центрального района, всего пострадали пять человек. Четверых доставили в стационары, из них трое, а именно женщина 50 лет, мужчина 62 лет и пассажирка Mazda 35 лет находятся в состоянии средней степени тяжести, а 20-летний пешеход — в тяжелом состоянии. По факту аварии полиция начала проверку.

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