18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Исследование: работодатели Петербурга стали реже увольнять сотрудников за посты в соцсетях

Работодатели Петербурга стали реже следить за активностью своих сотрудников в соцсетях. Число увольнений за сомнительные публикации сократилось до 8%, следует из исследования сервиса SuperJob.

Shutterstock

Если в прошлом году 26% работодателей следили за активностью сотрудников в сети, то сейчас так делают лишь 20%. При этом возросло количество работодателей, которые игнорируют соцсети наемных работников — 54%. В 2020 году этот показатель составлял 50%.

Также в этом году компании стали реже обращать внимание на интернет-активность соискателей. На сегодняшний день в каждой пятой организации региона работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальны сетях (22%). Год назад таких случаев было больше — 27%.

В 16% компаний такого не происходило, однако за соцсетями соискателей все равно следят. Компаний, в которых интернет-активность соискателя не интересуются, за год стало больше: 53%, в прошлом году — 44%.

По мнению экспертов, повышенный интерес к деятельности сотрудников в соцсетях в прошлом году объясняется с переходом на удаленку. «Сейчас же рабочие процессы отлажены, и в условиях нехватки кадров работодатели, видимо, предпочитают не разбрасываться как действующими сотрудниками, так и подходящими кандидатами», — говорится в исследовании.

Напомним, россияне начали чаще жаловаться на абьюз со стороны руководителей на работе. К проявлениям злоупотребления властью теперь также причисляют давление из-за вакцинации от COVID-19, следует из исследования сервиса SuperJob.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: