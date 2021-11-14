Исследование: работодатели Петербурга стали реже увольнять сотрудников за посты в соцсетях

Если в прошлом году 26% работодателей следили за активностью сотрудников в сети, то сейчас так делают лишь 20%. При этом возросло количество работодателей, которые игнорируют соцсети наемных работников — 54%. В 2020 году этот показатель составлял 50%.

Также в этом году компании стали реже обращать внимание на интернет-активность соискателей. На сегодняшний день в каждой пятой организации региона работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальны сетях (22%). Год назад таких случаев было больше — 27%.

В 16% компаний такого не происходило, однако за соцсетями соискателей все равно следят. Компаний, в которых интернет-активность соискателя не интересуются, за год стало больше: 53%, в прошлом году — 44%.

По мнению экспертов, повышенный интерес к деятельности сотрудников в соцсетях в прошлом году объясняется с переходом на удаленку. «Сейчас же рабочие процессы отлажены, и в условиях нехватки кадров работодатели, видимо, предпочитают не разбрасываться как действующими сотрудниками, так и подходящими кандидатами», — говорится в исследовании.