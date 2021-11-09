В Петербурге строительство станции метро «Туристская» планируют начать в 2022 году

Специалисты Метростроя рассказали, что уже сейчас согласовывают исходно-разрешительную документацию и занимаются подготовкой оборудования, необходимого для начала строительства, пишет 78.ru.

Компания объявила конкурс на поставку проходческого щита «Надежда», который понадобится для продления «зеленой» ветки. Точная дата поставки пока не называется, но ожидается, что оборудование доставят в марте 2022 года. К строительству станции метро «Туристская» планируют приступить в следующем году.

Из опубликованной документации следует, что максимальная стоимость контракта на погрузку, перевозку, разгрузку и обеспечение транспортировки деталей — 33 млн рублей. Оборудование будут доставлять по двум адресам: на площадку на Туристской, откуда будут прокладывать «зеленую» ветку, и к Управлению механизации на Маршала Говорова.

Напомним, в Смольном озвучили планы по развитию метрополитена Петербурга в ближайшие годы. В 2024 году город планируют ввести в эксплуатацию сразу три станции: «Казаковскую» («Юго-Западная»), «Путиловскую» и «Горный институт». Если Смольный выделит дополнительные инвестиции, то запустят 12 станций метрополитена до 2032 года, в том числе станцию «Кудрово» с электродепо «Правобережное».