В Петербурге в нерабочие дни пассажиропоток снизился на 1,5 миллиона человек

В понедельник, 1 ноября количество пассажиров в общественном транспорте снизилось на 1,5 миллиона человек по сравнению с предыдущей неделей. Тенденцию к сокращению заметили и в последующие дни. 2 и 3 ноября услугами общественного транспорта воспользовались 3,1 и 3,2 миллиона человек соответственно (за неделю до этого было по 4,6 миллиона).

Наступившие праздники еще больше увеличили разрыв между обычными показателями. Так, 4 и 5 ноября пассажиропоток составил по 2,1 миллиона человек, за неделю до этого было 4,6 — 4,7 миллиона. Но уже к воскресенью, 7 ноября, количество пассажиров насчитывалось около 1,8 миллиона. Почти столько же было в предыдущее воскресенье — 1,9 миллиона пассажиров.

Напомним, в Петербурге с 19 октября установили на автобусах и троллейбусах системы фото- и видеофиксации. Эти камеры находят нарушителей на выделенной полосе для общественного транспорта, сообщают в комитете информации и связи.