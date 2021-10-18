Петербургские автобусы и троллейбусы будут фиксировать нарушителей ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта

В транспорте установят мобильные комплексы фотовидеофиксации, которые автоматически фиксируют нарушения ПДД в движении без участия водителя или оператора. Система распознает разметку выделенных полос и трамвайные пути, а также замечает нарушения правил остановки и стоянки.

Вся информация передается в ЦАФАП УГИБДД, а после этого инспекторы выносят постановление по делу об административном нарушении. Подобные комплексы установлены в городском пассажирском транспорте, курсирующем в 12 районах города, в перспективе они заработают на оставшихся шести территориях.

Напомним, МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Максимальную скорость планируют ограничить до 25 км/ч, а вес транспорта не должен превышать 35 кг. Кроме того, дети до 7 семи лет смогут передвигаться на таких транспортах только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах.