Бабье лето вернется? Синоптик рассказал о погоде в Петербурге во время нерабочих дней

«Погода в умеренных широтах Европейской России будет связана с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге — антициклон... Температура будет повышаться. В среду температура будет около 8-10 градусов, с четверга эти оценки будут превышены... В воскресенье до 13-14 градусов. Температура на семь градусов выше нормы", — приводит слова синоптика РИА Новости.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в четверг, 28 октября, ночью пройдет дождь, днем местами небольшой. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9. В пятницу, 29 октября, в Петербурге ночью и утром пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем обойдется без существенных осадков и до +12 градусов.