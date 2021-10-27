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Бабье лето вернется? Синоптик рассказал о погоде в Петербурге во время нерабочих дней

В центре Европейской части России, в том числе и в Петербурге, придет потепление. Столбики термометров начнут ползти вверх, а к выходным температура повысится до +14, что на семь градусов выше климатической нормы, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Shutterstock.com

 

«Погода в умеренных широтах Европейской России будет связана с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге — антициклон... Температура будет повышаться. В среду температура будет около 8-10 градусов, с четверга эти оценки будут превышены... В воскресенье до 13-14 градусов. Температура на семь градусов выше нормы", — приводит слова синоптика РИА Новости.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в четверг, 28 октября, ночью пройдет дождь, днем местами небольшой. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9. В пятницу, 29 октября, в Петербурге ночью и утром пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем обойдется без существенных осадков и до +12 градусов.

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