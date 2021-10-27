Дождливо, зато тепло: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 октября, влияние на метеорологические условия в Петербурге сохранит циклонический вихрь, однако по мере его продвижения на восток регион окажется в его тыловой части. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в городе сегодня составит +7…+9 градусов, по области +5…+10. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 28 октября, ночью пройдет дождь, днем местами небольшой. Ветер ожидается северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

В пятницу, 29 октября, в Петербурге ночью и утром пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем обойдется без существенных осадков. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный. В ночное время суток +6…+8 градусов, днем прогреется до 10-12 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.