Обвиняемую в убийстве рэпера Энди Картрайта Марину Кохал отправили под домашний арест

Спустя почти полтора года, проведенных в камере следственного изолятора, Марина Кохал освобождена из-под стражи в зале суда. На заседании Санкт-Петербургского городского суда 27 октября судья согласилась с тем, что следствие приняло затяжной характер. Обвинение выступало против домашнего ареста и просило оставить Кохал в изоляторе, так как по делу об убийстве Энди Картрайта необходимо провести еще две экспертизы, ситуационную и автороведческую — последнюю для того, чтобы установить, кто является автором ряда сообщений во ВКонтакте от имени умершего.

Также обвинение указывало на то, что протокол допроса одного из свидетелей от марта месяца был представлен только сегодня — по его информации, Кохал якобы сделала Картрайту укол. Прокурор также заявил, что Кохал расчленила мужа и найдены не все органы. О том, где части тела рэпера, обвиняемая не говорит, хотя сама она на заседании отметила, что ее об этом не спрашивали.

Марине Кохал избран домашний арест сроком до 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, а также использовать средства связи.

Напомним, рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта нашли мертвым в квартире на Невском проспекте в конце июля 2020 года. Тогда предварительной причиной смерти называли передозировку наркотиками, была задержана жена музыканта — в ее холодильнике нашли пять пакетов с частями тела. Обвинение по делу было предъявлено супруге рэпера Марине Кохал, свою вину она не признала. По данным СК, убийство Картрайта девушкой было заранее спланировано.