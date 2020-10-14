«Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что убийство обвиняемой было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления», — приводит ТАСС заявление Следственного комитета.

Сегодня в рамках расследования уголовного дела также были проведены обыски у Юрия Авдеева, адвоката вдовы Картрайта Марины Кохал. В отдел СК увезли и мать Марины, Елену Кохал — по данным следователей, в момент совершения убийства Картрайта мать Кохал находилась в квартире, где было обнаружено тело рэпера.

Напомним, рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта нашли мертвым в квартире на Невском проспекте в конце июля 2020 года. Тогда предварительной причиной смерти называли передозировку наркотиками, была задержана жена музыканта — в ее холодильнике нашли пять пакетов с частями тела.

Обвинение по делу было предъявлено супруге рэпера Марине Кохал, свою вину она не признала, суд после задержания заключил ее в СИЗО. В сентябре ей продлили срок содержания в СИЗО до 30 октября. На суде по продлению меры пресечения также заявили, что причина смерти рэпера все еще не установлена.