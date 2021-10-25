В Петербурге дополнительно откроют еще 20 пунктов вакцинации от COVID-19

На данный момент в Петербурге работает 174 стационарных и 41 мобильный пункт вакцинации. Беглов заявил, что их число будут увеличивать, потому что с каждым днем желающих сделать прививку от коронавируса растет. В ближайшее время откроют еще 20 пунктов.

«За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить. Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день. И продержаться на этом уровне до конца ноября», — заявил губернатор.

Напомним, в Петербурге не исключили сценарий, при котором расширят список сфер для обязательной вакцинации против COVID-19. А еще в Центре имени Гамалеи назвали оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса. Второй раз для поддержания нужного количества антител в организме прививку можно сделать через полгода.

Помимо этого власти объяснили, как будут работать торговые центры во время локдауна с 30 октября по 7 ноября. Запрет на деятельность в ТЦ не ввели из-за того, что в них есть пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины. Однако некоторые объекты в зданиях — в том числе торговые островки — работать не будут.