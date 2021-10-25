Роспотребнадзор: в Петербурге не исключено расширение списка сфер для обязательной вакцинации

В управлении Роспотребнадзора считают, что возможен сценарий, при котором может быть расширен список профессий для обязательной вакцинации от коронавируса. Чхинджерия заявила, что этот вопрос будет обсуждаться, но эта мера не исключена.

Напомним, петербургским работодателям разрешили отстранять сотрудников от работы за отказ сделать прививку от COVID-19 с 15 ноября. Основанием может послужить постановление главного санитарного врача города

Также на смягчение введенных в Петербурге ограничений по коронавирусу будут влиять высокие темпы вакцинации, режим QR-кодов и перевод сотрудников на «удаленку». Соблюдение этих трех факторов позволит выйти к Новому году без существенных ограничений. Такой прогноз дал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести запрет на на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита в ночное время.