В Центре имени Гамалеи назвали оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса

Названы оптимальные сроки ревакцинации от коронавируса — через полгода. Повторно вводить препарат можно и раньше, но ни вреда, ни пользы эта процедура не принесет. Об заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.
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Россиянам разрешили ревакцинироваться после первой процедуры через шесть месяцев. Это оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат.
«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Но никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить», — сказал он.
Гинцбург считает, ревакцинироваться необходимо из-за появления дельта-штамма COVID-19, в организме должен постоянно поддерживаться высокий уровень антител. По его словам, возможности для вакцинации в стране есть, в прививочных пунктах есть все необходимые вакцинные препараты.
Также о похожем сроке ревакцинации заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает, что основная задача, которую нужно выполнить в короткие сроки, это формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в России. Поэтому ревакцинироваться можно уже через полгода после получения первой прививки.
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