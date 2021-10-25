В Центре имени Гамалеи назвали оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса

Россиянам разрешили ревакцинироваться после первой процедуры через шесть месяцев. Это оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат.

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Но никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить», — сказал он.

Гинцбург считает, ревакцинироваться необходимо из-за появления дельта-штамма COVID-19, в организме должен постоянно поддерживаться высокий уровень антител. По его словам, возможности для вакцинации в стране есть, в прививочных пунктах есть все необходимые вакцинные препараты.

Также о похожем сроке ревакцинации заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает, что основная задача, которую нужно выполнить в короткие сроки, это формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в России. Поэтому ревакцинироваться можно уже через полгода после получения первой прививки.