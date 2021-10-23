Посмотрите, в Петербурге восстановили единственный чудом уцелевший троллейбус 30-х годов. Его историю надо экранизировать Netflix!

Считалось, что ни один раритетный троллейбус 30-х годов не сохранился до наших дней, пока в 2007 году энтузиасты истории городского транспорта случайно не нашли под Зеленогорском троллейбус ЯТБ-2, служивший на приусадебном участке обычной бытовкой. После более 10 лет восстановительных работ к 85-летию запуска троллейбусного движения рассказываем и показываем уникальное транспортное средство, которое вполне может стать главным героем документалки для Netflix или BBC.
Фото предоставлено пресс-службой СПб ГУП «Горэлектротранс»
Почти 15 лет назад, весной 2007 года, энтузиасты истории городского транспорта случайно нашли под Зеленогорском необычный сарай. На поверку, покосившаяся бытовка, стоявшая на приусадебном участке, оказалась раритетным троллейбусом ЯТБ-2, работавшим в Ленинграде в первой половине прошлого века. До этого считалось, что ни одна такая машина не дошла до наших дней.
«Его нашел мой коллега-единомышленник, сразу позвонил мне, я ему, разумеется, не поверил, — вспоминает реставратор Алексей Гонтарев, — вероятность найти такой троллейбус была ничтожной, я решил, что он просто меня разыгрывает. Потом он прислал фотографию и я понял, что это правда ЯТБ. Я сразу отправился туда! После переговоров с хозяевами нам удалось обменять его на другой списанный троллейбус, который мы своими силами переоборудовали в такую же бытовку».
Раритет отправили в Петербург, где он более чем на 10 лет поселился в запасниках Музея городского электрического транспорта. Лишь в 2017 году удалось начать его реставрацию. Работы продлились четыре года, и теперь ЯТБ-2 занял свое место в экспозиции, чтобы посетители смогли узнать его историю полную перемен и опасностей.
Когда троллейбус был почти чудом
Серия ЯТБ производилась в Ярославле до войны. Первая модель, ЯТБ-1, открыла движение троллейбусов в Ленинграде в октябре 1936 года. Тогда новинка сразу вызвала ажиотаж у горожан, которые первое время смотрели на нее как на аттракцион.
«На конечной остановке троллейбуса через несколько дней после запуска движения дежурил милиционер, — рассказывает Павел Ялышев, начальник экспозиционно-экскурсионного отдела Музея городского электрического транспорта, — он заходил в каждый подъезжавший троллейбус и со словами “граждане, имейте совесть — дайте другим покататься” выгонял оттуда людей, которые не желали уходить и собирались ехать обратно».
Пассажиры оценили новый вид транспорта за комфортные диваны, отсутствие запаха бензина, автоматические двери. Впрочем, за удовольствие приходилось в прямом смысле дорого платить. «В те времена маршруты троллейбусов были разделены на зоны, примерно по 2-3 зоны на маршрут, — рассказывает Павел Ялышев, руководитель экскурсионно экспозиционного отдела Музея городского электрического транспорта. — Каждая зона стоила 20 копеек. Большинство трамвайных маршрутов можно было полностью проехать за 15 копеек».
В 1938 году на улицы Ленинграда вышли ЯТБ-2, в том числе и тот что, сейчас хранится в музее. Новая модель была надежнее и легче поддавалась ремонту. Впрочем, многие узлы и агрегаты были общими с ЯТБ-1, и это не всегда радовало водителей. «К примеру, в кабине была 10-позиционная педаль, которую нужно было чувствовать, плавно переключать по этим позициям ногой и не перескакивать, — рассказывает Павел Ялышев, — каждая позиция обеспечивала определенный уровень ускорения. Если надавить или отпустить слишком быстро, то могло выбить силовой аппарат, примерно то же самое, как если дома вышибает пробки. Так что управлять троллейбусом было не так просто».
Троллейбусы снова в городе
Ярославские троллейбусы каждый день выходили на ленинградские улицы вплоть до декабря 1941 года. Тогда в осажденном городе остановилось движение всего электротранспорта. После пуска трамваев в 1942 году троллейбусы собрали и разместили в нескольких разных местах под охраной — оставлять их в единственном на тот момент парке было опасно: он находился слишком близко к линии фронта, объясняет Павел Ялышев. Ждать возвращения троллейбусов на линию пришлось до мая 1944 года. Тогда же многие уцелевшие машины прошли модернизацию.
«После войны их оборудование было унифицировано с более современными моделями, троллейбусы красили в новые расцветки и убирали выступающие части, — рассказывает Павел Ялышев, — к примеру задний бампер на котором очень любили ездить безбилетники».
В таком виде ЯТБ проработали в Ленинграде до начала 1950-х годов. После чего постепенно стали списываться. Впрочем, некоторые переделывались под технические нужды, эта же судьба постигла и машину, которая теперь стала музейным экспонатом. «По-видимому, наш экземпляр эксплуатировался довольно долго, у него очень сильно изношена ходовая часть, — объясняет реставратор Алексей Гонтарев, — есть подозрение, что после работы на линии его переоборудовали и некоторое время использовали как техничку».
Предпоследняя остановка
В какой-то момент заслуженные ветераны выходили из строя и отправлялись в утиль — предприятия сдавали старые троллейбусы в металлолом. Однако некоторым удавалось избежать разбора и переплавки: бывало так, что их переделывали в сараи и времянки.
«Иногда такие бытовки нужны были самому парку, бывало и так, что их выкупал кто-то из работников, получивших дачный участок, чтобы разместить их там до постройки более капитального жилища, — объясняет Павел Ялышев. — Такие сараи ставились рядом с домом, а иногда дом строился прямо вокруг них. Бывали случаи, когда кузова автобусов и троллейбусов находили при разборе таких дачных построек».
Сходной была и судьба ЯТБ-2. Он отправился на приусадебный участок, где простоял в качестве сарая, по-видимому, около полувека. Пока его не нашли и не вернули в Петербург. «То, что удалось доставить в город, выглядело страшно, — вспоминает Алексей Гонтарев, — деревянный каркас кузова едва не развалился по дороге, несмотря на то, что буксировали максимально бережно. А его разбирали на первоначальном этапе его реконструкции, обнаружили, что правый борт вообще для бытовки еще в 60-х сделали заново из того, что в то время оказалось под рукой!»
Номер «118»
Перестроенный троллейбус больше десяти лет простоял в запасниках, ожидая реставрации. Четыре года назад его час настал — энтузиасты и сотрудники музея принялись за его восстановление, стараясь максимально сохранить оригинальные части.
«За два десятка лет, что мы этим занимаемся, у нас накопилось множество деталей запчастей, которые либо стояли на ЯТБ, либо подходили к ним, — рассказывает Алексей Гонтарев, — все это пошло в дело. Отхождения от конструкции минимальны: какой крепеж на нем должен стоять, такой мы и пытались достать, даже если знали, что эти шурупы никто из посетителей никогда не увидит. Также мы долго искали информацию, какие бортовые номера носили ЯТБ-2, но точных данных не нашли. Тогда остановились на номере "118" он примерно подходит по времени и выглядит красиво».
И все же деревянные части реставраторам пришлось воссоздавать заново, ведь большая часть оригинальных была уничтожена при перестройке или сгнила от времени. При восстановлении реставраторы решили ориентироваться на то, как ЯТБ выглядел уже после войны. Именно в таком виде он и занял место в музее.
«Мы решили сделать так, потому что троллейбус ЯТБ-1 в довоенном виде у нас уже есть, — объясняет Алексей Гонтарев, — нам хотелось показать, какими троллейбусы вышли на линии сразу после войны. Чтобы люди увидели не только то, какими машины приходили в наш город, но и как они менялись со временем. Как они выглядели, проездив по улицам 15-20 лет. Многие еще помнят их именно такими».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.