Посмотрите, в Петербурге восстановили единственный чудом уцелевший троллейбус 30-х годов. Его историю надо экранизировать Netflix!

Почти 15 лет назад, весной 2007 года, энтузиасты истории городского транспорта случайно нашли под Зеленогорском необычный сарай. На поверку, покосившаяся бытовка, стоявшая на приусадебном участке, оказалась раритетным троллейбусом ЯТБ-2, работавшим в Ленинграде в первой половине прошлого века. До этого считалось, что ни одна такая машина не дошла до наших дней.

«Его нашел мой коллега-единомышленник, сразу позвонил мне, я ему, разумеется, не поверил, — вспоминает реставратор Алексей Гонтарев, — вероятность найти такой троллейбус была ничтожной, я решил, что он просто меня разыгрывает. Потом он прислал фотографию и я понял, что это правда ЯТБ. Я сразу отправился туда! После переговоров с хозяевами нам удалось обменять его на другой списанный троллейбус, который мы своими силами переоборудовали в такую же бытовку».

Раритет отправили в Петербург, где он более чем на 10 лет поселился в запасниках Музея городского электрического транспорта. Лишь в 2017 году удалось начать его реставрацию. Работы продлились четыре года, и теперь ЯТБ-2 занял свое место в экспозиции, чтобы посетители смогли узнать его историю полную перемен и опасностей.