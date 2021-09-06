В Петербург привезли блокадный трамвай. Два чудом сохранившихся вагона нашли под Новосибирском

Составы типа ПС (прицепной стальной) были построены в Ленинграде. Они возили защитников осажденного города, два десятилетия служили жителям после войны. Долгое время считалось, что не сохранилось ни одного вагона подобного типа. Однако некоторое время назад в Новосибирске обнаружили сразу два таких раритета в удивительной степени сохранности. Под множеством слоев масляной краски до сих пор блестит лак на деревянных деталях интерьера и даже читаются бортовые номера – 86 и 267.

По документам 267-й прибыл в Новосибирск в декабре 1964 года, а 86-й – в апреле 1965 года. Отработав на новосибирских маршрутах, первый вагон долгие годы служил бытовкой на территории электровакуумного завода, а второй переехал на базу отдыха СКБ «Сибэлектротерм» в 150 километрах.

После реставрации уникальную находку передадут в Музей городского электрического транспорта. Есть вероятность, что блокадный трамвайный поезд можно будет увидеть уже в апреле 2022 года – в 80-ю годовщину пуска трамвая в осажденном Ленинграде.

Напомним, в Петербурге начнут проведение испытаний нового трамвая. Состав, который ездит без контактной сети, приводит в действие водородное топливо — макет двигателя начали строить еще в июле сотрудники ФГУП «Крыловский государственный научный центр», а подвижным составом выступил вагон модели ЛМ-68М.

В Петербурге на линию вышли составы первого городского частного трамвая «Чижик». Семь трамваев маршрута № 8 начали рабочее движение от депо на Хасанской улице до Ладожского вокзала, первый состав выехал из депо в семь утра.