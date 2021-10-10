Петербуржцы благоустроили парк «Заросли». Посмотрите, какую скамейку они сделали!

Организаторы из парка «Заросли» пригласили всех желающих принять участие в благоустройстве пространства на набережной Макарова. Больше 20 студентов приехали на место в эту субботу и построили огромную скамейку для того, чтобы «собираться большими компаниями, греться у костра и смотреть на воду».
Всего на работу ушло два с половиной часа. Теперь волонтеры планируют сделать здесь зону барбекю и небольшой навес, чтобы «прятаться от осенних дождей». «Хочется сказать, что оригинал сложно отличить от задумки на иллюстрации, но очевидно не хватает круглого места для костра. Его обязательно доделаем, а пока приходите сидеть на новенькой скамейке у свай», — написали организаторы.
Напомним, городские урбанисты выступают против проекта строительства дороги через парк «Заросли». В мае 2021 года они представили свою концепцию развития данной территории. В нем предлагалось разбить парк «Заросли» вдоль набережной Макарова. В его поддержку собрали около 4 тысяч подписей от жителей города.
Также активисты подали инициативу в «Твой бюджет» для создания базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы. Собранная информация может стать основой для признания берегов Смоленки и самого парка «Заросли» особо охраняемой природной территорией. И таким образом Смольному придется отказаться от планов строительства дороги на данном участке.
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