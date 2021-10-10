Петербуржцы благоустроили парк «Заросли». Посмотрите, какую скамейку они сделали!

Напомним, городские урбанисты выступают против проекта строительства дороги через парк «Заросли». В мае 2021 года они представили свою концепцию развития данной территории. В нем предлагалось разбить парк «Заросли» вдоль набережной Макарова. В его поддержку собрали около 4 тысяч подписей от жителей города.

Также активисты подали инициативу в «Твой бюджет» для создания базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы. Собранная информация может стать основой для признания берегов Смоленки и самого парка «Заросли» особо охраняемой природной территорией. И таким образом Смольному придется отказаться от планов строительства дороги на данном участке.