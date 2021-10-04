18+
  • Город
  • Город
Город

Краеведы объединения «Гэнгъ» и выпускники академии Штиглица восстановили исторический витраж на Рузовской улице

В Петербурге в доме №19 на Рузовской улице отреставрировали исторический витраж. Об этом рассказала участница краеведческой ячейки «Гэнгъ» Ксения Сидорина в своем Instagram.

Работы бесплатно провели выпускники академии Штиглица Елизавета Шаплина, Кристина Панталеева и Владимир Копейкин. Их поддержал «Гэнгъ» и помог оплатить только расходные материалы. Всего на реставрацию потратили 10 тысяч рублей. Ксения Сидорина отметила, что это совсем небольшое вложение для подобной работы.

Также в восстановлении витражей приняли участие специалисты из артели «Рыбневъ». Они помогли очистить старую раму от нанесенных на нее слоев краски, отреставрировали и снова покрасили, тоже бесплатно.

Напомним, краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», отмыли витраж над входной дверью в парадную дома 1909 года на Среднем проспекте Васильевского острова. Снаружи он был закрашен четырьмя слоями краски, изнутри — двумя. Работали не только днем, но и по ночам.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: