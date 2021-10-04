В Петербурге заработал сервис отслеживания движения карет скорой помощи

Сервис заработал с 4 октября. Пользователи смогут получить оперативную информацию о движении машины скорой помощи, которая выехала на вызов. Он действует на всей территории обслуживания СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи».

Сервис позволяет узнать движение машины скорой помощи. Это помогает заранее обеспечить доступ кареты скорой помощи к пациенту. После получения вызова на номер заявителя приходит SMS-сообщение со ссылкой на интерактивную карту. На ней в реальном времени указывается местоположение.

Обновление геопозиции происходит не реже одного раза в минуту. После прибытия бригады местоположение будет отображаться на карте в течение 10 минут, что упростит поиск автомобиля при возникновении трудностей с определением адреса и проезда к нему.

Напомним, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе на Будапештской улице планируют создать отделение для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.