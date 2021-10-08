В центре Петербурга парковка временно стала бесплатной. Причиной стал отзыв лицензии у банка

В ведомстве отметили, что до окончания регламентных работ штрафы за неоплаченную парковку выписываться не будут. Центробанк 8 октября отозвал лицензию у московского банка АО «Орбанк». Регулятор обосновал свое решение тем, что банка ориентировался на обслуживание интересов руководителей, собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась большая часть кредитного портфеля. По размеру активов в 1,8 млрд рублей он занимал 289 место в стране, пишет РИА Новости.

Напомним, в Петербурге платная парковка на 71 улице в Центральном районе города начнет действовать с 1 декабря 2021 года. Однако в ведомстве напомнили, что с 20 сентября на них ввели частичный или полный запрет остановки.

Также до конца 2021 года зона платной парковки в Петроградском районе должна быть спроектирована. Ускорить сроки губернатор Петербурга Александр Беглов поручил Комитету по транспорту — на эти цели из городского бюджета будет выделено дополнительное финансирование.