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В центре Петербурга парковка временно стала бесплатной. Причиной стал отзыв лицензии у банка

В Петербурге временно приостановили взимать плату за парковку в центре города. Это связано с отзывом лицензии Банком России у «Орбанка», который обеспечивал прием платежей. Об этом заявили в пресс-службе комитета по транспорту.

Фото: Shutterstock.com

 

В ведомстве отметили, что до окончания регламентных работ штрафы за неоплаченную парковку выписываться не будут. Центробанк 8 октября отозвал лицензию у московского банка АО «Орбанк». Регулятор обосновал свое решение тем, что банка ориентировался на обслуживание интересов руководителей, собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась большая часть кредитного портфеля. По размеру активов в 1,8 млрд рублей он занимал 289 место в стране, пишет РИА Новости.

Напомним, в Петербурге платная парковка на 71 улице в Центральном районе города начнет действовать с 1 декабря 2021 года. Однако в ведомстве напомнили, что с 20 сентября на них ввели частичный или полный запрет остановки.

Также до конца 2021 года зона платной парковки в Петроградском районе должна быть спроектирована. Ускорить сроки губернатор Петербурга Александр Беглов поручил Комитету по транспорту — на эти цели из городского бюджета будет выделено дополнительное финансирование.

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