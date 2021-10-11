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Смольный разрешил фудтрак-ярмарки и торговлю фермерскими продуктами с автомобилей

В Петербурге официально разрешили фудтрак-ярмарки. Также к новым видам нестационарной торговли приписали специальные виды точек для торговли фермерскими продуктами. Соответствующие изменение в постановление Смольного утвердил губернатор Александр Беглов, пишет «Фонтанка».

Фото: Shutterstock.com

 

В документе сказано, что в городе теперь разрешена работа фудтрак-ярмарок. Также в постановлении упоминается, что в Петербурге появятся специальные точки для фермерской торговли. Раньше с допускалось размещение автолавок для производителей хлеба, мяса и рыбы. Теперь это могут делать фермеры, выращивающие фрукты и овощи. Помимо этого, появилось два вида нестационарной торговли для сельскохозяйственных производителей — специализированные механические транспортные средства и киоски.

В Смольном разрабатывали новые правила еще с лета прошлого года. До изменений в новом постановлении, предпринимателям приходилось долго согласовывать размещение и «прикреплять к земле» каждую машину.

Ранее сообщалось, ближайшей зимой Смольный повторит эксперимент по размещению уличных столиков около заведений общепита. Его распространят на киоски и ларьки с готовой едой.

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