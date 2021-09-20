В Смольном планируют вернуть столики у ресторанов зимой

В правительстве Петербурга подготовили и опубликовали для общественного обсуждения проект постановления. Он касается правил размещения уличной мебели около заведений общепита. Согласно документу, ставить их можно будет не только в летний сезон (с 1 мая по 15 октября), но и зимой — с 20 декабря по 15 января. Кроме того, планируется разрешить установку уличной мебели возле нестационарных торговых объектов (НТО), в которых ведется деятельность общественного питания.

Готовить проекты таких уличных кафе по-прежнему не нужно, правда это правило в проекте постановления действует лишь до 15 октября 2022 года. Вместе с тем документ требует разработку проектов отдельных элементов благоустройства — столиков, стульев и т. д., если они размещаются вдоль уличного фронта.

Мнения рестораторов разделились — многие высмеяли «зимние столики», за которыми гостям предлагалось сидеть в мороз и снегопад. Кто-то возмущался, что это потребует новых вложений на дополнительное оборудование. Есть также мнение, что для столиков около НТО — киосков, павильонов и фудтраков, это нововведение сделает удобными и привлекательными такие объекты общепита в глазах посетителей.