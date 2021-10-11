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Крупнейший производитель мясных продуктов в России открывает офис в Петербурге

Крупнейший в России производитель мясной продукции группа «Черкизово» открывает офис в Петербурге. Компания сняла помещения в бизнес-центре Leader Tower на площади Конституции, пишет РИА Новости.

Фото: Shutterstock.com

 

Сотрудники холдинга займут open space в Московском районе на 150 мест общей площадью 1,4 тыс. квадратных метров, сообщает брокер сделки Colliers. По словам замдиректора департамента офисной недвижимости Виктории Горячевой, за полгода в Петербурге ввели 83 тыс. квадратных метров офисных помещений. Планируется, что к концу года сдадут в эксплуатацию еще 90 тыс. квадратных метров, пишет «Деловой Петербург».

Группа «Черкизово» входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки, также считается крупнейшим в стране производителем комбикормов. Основной акционер группы — семья основателя «Черкизово» Игоря Бабаева. Помимо этого, 8% компании принадлежит испанской Grupo Fuertes, доля акций в свободном обращении составляет порядка 2,5%.

Ранее сообщалось, что петербургский производитель фермерских продуктов «Лосево» временно приостановил работу завода. В компании заявили, что их магазин на Среднем проспекте Васильевского острова также временно закрыли из-за этого.

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