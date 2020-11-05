В декабре парковка на улице Рубинштейна станет платной

Как следует из проекта распоряжения Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в список платных парковок участок улицы Рубинштейна от Невского проспекта до Загородного и улицы Ломоносова включат с 1 декабря 2020 года. Здесь появится 104 места для парковки машин, 11 из которых — для инвалидов.

Напомним, новая система дорожного движения начала действовать на улице Рубинштейна 20 октября. Ранее планировалось ограничить движение транспортных средств по выходным дням целиком. Однако было принято решение ограничить движение только в ночное время — «когда происходит наибольшее скопление людей».

Кроме того, за порядком на главной ресторанной улице Петербурга с 1 декабря начнет следить постоянный патруль. Ранее «частную полицию» наняли владельцы общепита — в рамках эксперимента по саморегулированию порядка на Рубинштейна. Также ими был разработан кодекс поведения и организована «горячая линия» для жалоб и предложений.

Напомним, о том, что парковка на Рубинштейна станет платной, а проезд по улице ограниченным на выходных, начали говорить еще в июле 2019 года — соответствующее решение обсуждалось администрацией Центрального района как альтернатива полному прекращению движения. В январе 2020-го в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербург объяснили, почему невозможно сделать улицу полностью пешеходной.