Ни дороги, ни «Зарослей»: Смольный потерял строителя транспортного участка возле набережной Макарова

Иск в Арбитражный суд подали из-за того, что чиновники не исполняли некоторые обязательства по контракту, который был заключен еще в 2014 году.

Глава «Инжтехнологии» Борис Шендерей также заявил, что сроки действия контракта неоднократно переносились из–за уменьшения финансирования. Это привело к завершению срока действия технических условий и неактуальности некоторых инженерных информаций. На приведение в порядок этой документации потребуется не менее 5 млн рублей.

Поясняется, что эта сумма превышает ограничения, законодательно установленные для изменения стоимости контракта. По словам главы «Инжтехнологии» Бориса Шендерея в таком случае единственным возможным решением было разорвать контракт с городом.

Смольный уверен, что этот проект сможет разгрузить перекресток улиц Одоевского и Уральской. Однако городские урбанисты выступают против этого проекта. В мае 2021 года они представили свою концепцию развития данной территории. В нем предлагалось разбить парк «Заросли» вдоль набережной Макарова. В его поддержку собрали около 4 тысяч подписей от жителей города.

Сейчас активисты подали инициативу в «Твой бюджет» для создания базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы. Собранная информация может стать основой для признания берегов Смоленки и самого парка «Заросли» особо охраняемой природной территорией. И таким образом Смольному придется отказаться от планов строительства дороги на данном участке.