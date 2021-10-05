Ни дороги, ни «Зарослей»: Смольный потерял строителя транспортного участка возле набережной Макарова

Город проиграл суд с проектировщиком участка набережной от 2-й линии Васильевского острова до моста Бетанкура с переправой через Смоленку возле набережной Макарова. Дирекция транспортного строительства просила признать незаконным односторонний отказ компании ООО «Инжтехнология» от контракта по проектированию, пишет «Деловой Петербург». Но и строительство парка «Заросли» пока остается под вопросом.
Иск в Арбитражный суд подали из-за того, что чиновники не исполняли некоторые обязательства по контракту, который был заключен еще в 2014 году.
Глава «Инжтехнологии» Борис Шендерей также заявил, что сроки действия контракта неоднократно переносились из–за уменьшения финансирования. Это привело к завершению срока действия технических условий и неактуальности некоторых инженерных информаций. На приведение в порядок этой документации потребуется не менее 5 млн рублей.
Поясняется, что эта сумма превышает ограничения, законодательно установленные для изменения стоимости контракта. По словам главы «Инжтехнологии» Бориса Шендерея в таком случае единственным возможным решением было разорвать контракт с городом.
Смольный уверен, что этот проект сможет разгрузить перекресток улиц Одоевского и Уральской. Однако городские урбанисты выступают против этого проекта. В мае 2021 года они представили свою концепцию развития данной территории. В нем предлагалось разбить парк «Заросли» вдоль набережной Макарова. В его поддержку собрали около 4 тысяч подписей от жителей города.
Сейчас активисты подали инициативу в «Твой бюджет» для создания базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы. Собранная информация может стать основой для признания берегов Смоленки и самого парка «Заросли» особо охраняемой природной территорией. И таким образом Смольному придется отказаться от планов строительства дороги на данном участке.
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