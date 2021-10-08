Парк «Заросли» приглашает петербуржцев поучаствовать в благоустройстве пространства у берегов Смоленки

Активисты под постом в Instagram предложили горожанам самим выбрать, что сделать на территории парка, чтобы было полезно и чем приятно пользоваться.

«Пока самой долговечной из наших построек оказалась скамейка из габиона с настилом из дерева. Ее сложно сломать и удобно пользоваться. Но не хочется весь берег усыпать такими скамейками», — написали в сообществе.

Помимо этого, организаторы приглашают всех приходить в парк «Заросли» в 15:00 9 октября помогать с постройкой и сидеть на берегу. С собой можно взять необходимые инструменты и еду для пикника, чтобы отдохнуть в чудесном месте среди зелени у воды.

Напомним, городские урбанисты выступают против проекта строительства дороги через парк «Заросли». В мае 2021 года они представили свою концепцию развития данной территории. В нем предлагалось разбить парк «Заросли» вдоль набережной Макарова. В его поддержку собрали около 4 тысяч подписей от жителей города.

Также активисты подали инициативу в «Твой бюджет» для создания базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы. Собранная информация может стать основой для признания берегов Смоленки и самого парка «Заросли» особо охраняемой природной территорией. И таким образом Смольному придется отказаться от планов строительства дороги на данном участке.