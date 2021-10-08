Фото дня: в Петербурге второй раз за год зацвели брусника и черника

«Очень поразило цветение брусники и черники. Белоснежные чистые цветы, которых пока еще не коснулись морозы, выглядят очень нарядно в засыпающем лесу. Кусты черники практически все облетели. Иногда встречается цветение. Ягод на кустиках черники приличное количество. Брусничное цветение отыскал с трудом, даже было смирился, что не цветет», — отметил петербуржец по имени Антон.

«Я уже почти год мечтал обнаружить осеннее цветение брусники. 10 января 2021 года снимал свежие брусничные ягоды. И уже тогда зародился вопрос — в когда же тогда брусника цветет, если ягоды в январе? Причем прошлая очень была значительно теплее нынешней. Удивительно что нашел цветение, но ягод, наверно, в январе свежих ждать не придется…», — пишут в комментариях.