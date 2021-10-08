18+
  • Город
  • Город
Город

Фото дня: в Петербурге второй раз за год зацвели брусника и черника

В Петербурге второй раз за год зацвели брусника и черника. «Долгожданное бабье лето дало свои плоды», говорят петербуржцы и показывают фотографии цветения.

Грибы и Грибники СПб

«Очень поразило цветение брусники и черники. Белоснежные чистые цветы, которых пока еще не коснулись морозы, выглядят очень нарядно в засыпающем лесу. Кусты черники практически все облетели. Иногда встречается цветение. Ягод на кустиках черники приличное количество. Брусничное цветение отыскал с трудом, даже было смирился, что не цветет», — отметил петербуржец по имени Антон.

«Я уже почти год мечтал обнаружить осеннее цветение брусники. 10 января 2021 года снимал свежие брусничные ягоды. И уже тогда зародился вопрос — в когда же тогда брусника цветет, если ягоды в январе? Причем прошлая очень была значительно теплее нынешней. Удивительно что нашел цветение, но ягод, наверно, в январе свежих ждать не придется…», — пишут в комментариях.

Накануне грибники Петербурга были удивлены тому, что в октябре зацвел зверобой. «Назову сезон-2021 — сезоном редкого гриба. И начался поздно, и тянется долго, но мы ж не против, пусть до ноября, а лучше до Нового года. Кому зверобоя: свежего, октябрьского, пахучего? Бесплатно отдам», — поделилась фотографиями петербурженка Наталья. 

Напомним, бабье лето в Петербурге подошло к концу. Сегодня влияние антициклона начнет ослабевать — постепенно смещаясь к югу, он пропустит в регион облачные поля. Дальше только холоднее? Вот прогноз синоптиков.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: