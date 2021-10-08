Фото дня: в Петербурге второй раз за год зацвели брусника и черника

В Петербурге второй раз за год зацвели брусника и черника. «Долгожданное бабье лето дало свои плоды», говорят петербуржцы и показывают фотографии цветения.
«Очень поразило цветение брусники и черники. Белоснежные чистые цветы, которых пока еще не коснулись морозы, выглядят очень нарядно в засыпающем лесу. Кусты черники практически все облетели. Иногда встречается цветение. Ягод на кустиках черники приличное количество. Брусничное цветение отыскал с трудом, даже было смирился, что не цветет», — отметил петербуржец по имени Антон.
«Я уже почти год мечтал обнаружить осеннее цветение брусники. 10 января 2021 года снимал свежие брусничные ягоды. И уже тогда зародился вопрос — в когда же тогда брусника цветет, если ягоды в январе? Причем прошлая очень была значительно теплее нынешней. Удивительно что нашел цветение, но ягод, наверно, в январе свежих ждать не придется…», — пишут в комментариях.
Накануне грибники Петербурга были удивлены тому, что в октябре зацвел зверобой. «Назову сезон-2021 — сезоном редкого гриба. И начался поздно, и тянется долго, но мы ж не против, пусть до ноября, а лучше до Нового года. Кому зверобоя: свежего, октябрьского, пахучего? Бесплатно отдам», — поделилась фотографиями петербурженка Наталья.
Напомним, бабье лето в Петербурге подошло к концу. Сегодня влияние антициклона начнет ослабевать — постепенно смещаясь к югу, он пропустит в регион облачные поля. Дальше только холоднее? Вот прогноз синоптиков.
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