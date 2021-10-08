По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 октября, влияние антициклона на погоду в Петербурге будет ослабевать — постепенно смещаясь к югу, он пропустит в регион облачные поля. До дождей в городе «дело пока не дойдет», но на севере области они уже возможны. «Да и приток солнечного тепла станет меньше. Санкт-Петербург: бабье лето подошло к концу», — резюмировал синоптик.

Температура воздуха в Петербурге сегодня составит +12…+14 градусов, по области прогреется до +15. Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 776 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 9 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь, морось. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12. Воскресенье, 10 октября, пройдет без существенных осадков. В ночное время суток +8…+10 градусов, днем +11…+13.

Напомним, еще в среду, 6 сентября, синоптики прогнозировали продление теплой и золотой осени в Петербурге еще на неделю. В течение 5-7 дней воздушные массы ожидаемо должны были обеспечить хорошую погоду. В целом средняя температура в октябре окажется ниже или около нормы, а уже в ноябре в городе подуют морозные ветра.