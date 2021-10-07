Названы самые популярные достопримечательности у россиян. Петербург занял все строчки в топ-3

Возглавляют рейтинг парки и сады Петергофа. В топ-3 также вошли Большой петергофский дворец и Исаакиевский собор. На четвертой строчке расположился один из крупнейших художественных музеев мира — Эрмитаж. Топ-5 замыкает соборная джума-мечеть Республики Татарстан «Кул-Шариф».

В рейтинг снова входят популярные места из Петербурга. Строчки с шестой по восьмую занимает, Казанский собор, музей-заповедник «Петергоф» и Дворцовая площадь соответственно.

Красная площадь в Москве оказалась лишь на девятой строчке. А замыкают топ-10 Екатерининский дворец и парк в Царском Селе – официальная летняя резиденция Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Рейтинг составили в сервисе Mail.ru: нейросеть распознает объекты, людей и достопримечательности на фото.

Напомним, Петербург вошел в первую тройку рейтинга городов, одновременно комфортных для проживания и доступных по стоимости жилья. Такие данные приводит институт территориального планирования «Урбаника», проанализировав 100 крупных городов России.

Россияне уже сейчас задумались о новогодних праздниках и каникулах. И Петербург попал в топ мест, где туристы планируют отдохнуть на Новый год.