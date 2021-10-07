18+
  • Город
  • Город
Город

Названы самые популярные достопримечательности у россиян. Петербург занял все строчки в топ-3

Сады и парки Петергофа, Исаакиевский собор и Эрмитаж возглавили рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей России. Результатами поделились с «Собака.ru».

Фото: Shutterstock.com

 

Возглавляют рейтинг парки и сады Петергофа. В топ-3 также вошли Большой петергофский дворец и Исаакиевский собор. На четвертой строчке расположился один из крупнейших художественных музеев мира — Эрмитаж. Топ-5 замыкает соборная джума-мечеть Республики Татарстан «Кул-Шариф».

В рейтинг снова входят популярные места из Петербурга. Строчки с шестой по восьмую занимает, Казанский собор, музей-заповедник «Петергоф» и Дворцовая площадь соответственно.

Красная площадь в Москве оказалась лишь на девятой строчке. А замыкают топ-10 Екатерининский дворец и парк в Царском Селе – официальная летняя резиденция Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Рейтинг составили в сервисе Mail.ru: нейросеть распознает объекты, людей и достопримечательности на фото.

Напомним, Петербург вошел в первую тройку рейтинга городов, одновременно комфортных для проживания и доступных по стоимости жилья. Такие данные приводит институт территориального планирования «Урбаника», проанализировав 100 крупных городов России.

Россияне уже сейчас задумались о новогодних праздниках и каникулах. И Петербург попал в топ мест, где туристы планируют отдохнуть на Новый год.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: