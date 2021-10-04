«Сегодня институт принимает по 150 больных в день, и, несмотря на свой статус «чистого» учреждения, на отделениях все равно выявляют больных с положительным мазком на COVID-19. Обеспечить их оперативный перевод в инфекционные стационары не всегда удается в связи с состоянием больного и отсутствием нужного профиля в учреждениях «красной зоны». Сейчас врачам приходится обустраивать для таких больных обсервационные палаты при каждом отделении. Поэтому идея размещать их на отдельном этаже в блоке, где сейчас нет других пациентов, выглядит вполне разумной», — отметил Лисовец.

По словам главы комздрава, отделение для пациентов с коронавирусом планируется обустроить на последнем этаже здания. Для этого в помещениях потребуется провести ремонт.

Кроме того, до конца года в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после ремонта откроются два отделения — сосудистой хирургии и краткосрочного пребывания. На следующий год, отметил Лисовец, «планы не менее грандиозные» — будет отремонтирована бактериологическая лаборатория и обустроено новое отделение ультразвуковой диагностики. «Мощный импульс развитию института придало начало строительства нового корпуса института, которое будет соединено с основным корпусом навесным переходом», — добавил глава Комитета по здравоохранению.